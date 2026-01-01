THÉÂTRE FRANTZ THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE FRANTZ

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:50:00

Date(s) :

2026-01-31

Un spectacle virtuose mêlant théâtre, bruitage et mime !

Ils sont cinq et se sont rencontrés à la prestigieuse École Internationale de théâtre Jacques Lecoq. Cinq jeunes comédiens

formés à l’art du mouvement, du chant, du mime et du bruitage. D’une inventivité folle, ils racontent ici, avec humour et poésie, les aventures de Frantz, un jeune employé que la perte d’un être cher va complètement chambouler.

Créant des atmosphères sonores saisissantes, ces artistes nous conduisent vers une histoire sensorielle, somme toute banale mais pleine de délicatesse et de malice. Le surprenant montage mime/bruitage étonne et emporte les rires.

Un pari osé, drôle et touchant.

Spectacle proposé par la Compagnie BPM et La Scala Production et Tournées.

Durée 1h20

À partir de 10 ans 8 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

A virtuoso show combining theater, sound effects and mime!

