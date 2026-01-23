Théâtre Fric, magouilles et compagnie Théatre Georges Madec Audierne

Théâtre Fric, magouilles et compagnie

Théatre Georges Madec Esquibien Audierne Finistère

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Comédie de la Troupe du Théâtre du Bout du Monde.

Organisé par l’Association des Amis de la chapelle Sainte Evette. .

Théatre Georges Madec Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 71 46 29 02

