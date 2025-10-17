THÉÂTRE FRICOTAGE ET COQUILLETTES Merville
Profitez d’une comédie à l’espace Arpège et passez un bon moment entre ami(e)s !
Comédie de Richard Lecointre par la Cie Les Schpountz. « Gonzague et Marguerite, des nouveaux riches soudainement déchus, tentent désespérément de récupérer leur fortune en orchestrant une arnaque étonnante ! Mais rien ne se passe comme prévu, et les quiproquos et les situations cocasses s’enchaînent. » 12 .
L’ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr
English :
Enjoy a comedy show at Espace Arpège and have a great time with friends!
German :
Genießen Sie eine Komödie im Espace Arpège und verbringen Sie eine gute Zeit mit Ihren Freunden!
Italiano :
Godetevi uno spettacolo comico all’Espace Arpège e divertitevi con gli amici!
Espanol :
Disfrute de un espectáculo de comedia en el Espace Arpège y páselo en grande con sus amigos
