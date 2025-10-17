THÉÂTRE FRICOTAGE ET COQUILLETTES Merville

THÉÂTRE FRICOTAGE ET COQUILLETTES Merville vendredi 17 octobre 2025.

THÉÂTRE FRICOTAGE ET COQUILLETTES

L’ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Profitez d’une comédie à l’espace Arpège et passez un bon moment entre ami(e)s !

Comédie de Richard Lecointre par la Cie Les Schpountz. « Gonzague et Marguerite, des nouveaux riches soudainement déchus, tentent désespérément de récupérer leur fortune en orchestrant une arnaque étonnante ! Mais rien ne se passe comme prévu, et les quiproquos et les situations cocasses s’enchaînent. » 12 .

L’ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr

English :

Enjoy a comedy show at Espace Arpège and have a great time with friends!

German :

Genießen Sie eine Komödie im Espace Arpège und verbringen Sie eine gute Zeit mit Ihren Freunden!

Italiano :

Godetevi uno spettacolo comico all’Espace Arpège e divertitevi con gli amici!

Espanol :

Disfrute de un espectáculo de comedia en el Espace Arpège y páselo en grande con sus amigos

L’événement THÉÂTRE FRICOTAGE ET COQUILLETTES Merville a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE