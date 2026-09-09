Théâtre : Fricotage et Coquillettes place de la République Port-des-Barques
vendredi 6 novembre 2026 · place de la République · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Théâtre : Fricotage et Coquillettes
place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-06
Par la compagnie Les Saltimb’Arc.
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place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
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English : Theatre : Fricotage et Coquillettes
By the theatre company Les Saltimb’Arc.
L’événement Théâtre : Fricotage et Coquillettes Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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