Théâtre : Fricotage et Coquillettes place de la République Port-des-Barques

vendredi 6 novembre 2026 · place de la République · Port-des-Barques

Informations pratiques

Port-des-Barques

Théâtre : Fricotage et Coquillettes

place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

Par la compagnie Les Saltimb’Arc.

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place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : Theatre : Fricotage et Coquillettes

By the theatre company Les Saltimb’Arc.

L’événement Théâtre : Fricotage et Coquillettes Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan