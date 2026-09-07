Informations pratiques

Montivilliers

Théâtre : Frida la bancale

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Comme l’a dit le peintre muraliste Diego Rivera, qui fut un temps son compagnon, « vous n’avez pas affaire à n’importe qui ! »

Frida la bancale, c’est une lecture chorégraphique, une immersion biographique mise en bouche par Gwen Buhot et en corps par Anne Delamotte. Toutes les deux nous plongent dans un univers sonore, olfactif et corporel d’une femme, artiste peintre hors du commun : Frida Kahlo.

À partir de 10 ans .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Théâtre : Frida la bancale

L’événement Théâtre : Frida la bancale Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie