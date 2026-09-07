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AGENDA · Montivilliers

Théâtre : Frida la bancale Montivilliers

samedi 3 octobre 2026 · Montivilliers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Abbaye de Montivilliers
Ville
76290 Montivilliers
Département
Seine-Maritime
Tarif

Montivilliers

Théâtre : Frida la bancale

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Comme l’a dit le peintre muraliste Diego Rivera, qui fut un temps son compagnon, « vous n’avez pas affaire à n’importe qui ! »

Frida la bancale, c’est une lecture chorégraphique, une immersion biographique mise en bouche par Gwen Buhot et en corps par Anne Delamotte. Toutes les deux nous plongent dans un univers sonore, olfactif et corporel d’une femme, artiste peintre hors du commun : Frida Kahlo.

À partir de 10 ans   .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie   abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Théâtre : Frida la bancale

L’événement Théâtre : Frida la bancale Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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