Théâtre « Friedrich, Hamster Philosophe »

Douelle Lot

Tarif : 5 EUR

Général

Date et horaire :

Début : 2026-04-11 16:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Librement inspiré d’album Le journal d’Edward, hamster nihiliste 1990-1990 de Myriam et Ezra Elia.

Friedrich est un philosophe

Friedrich est un philosophe. Mais un philosophe pas comme les autres car c’est aussi un hamster ! Seul dans sa cage, les jours se suivent et se ressemblent petites graines, petits tours de roue, petites siestes. Il s’ennuie et tourne en rond. Il se pose alors de grandes questions sur le sens de son existence. C’est ainsi que sa cage douillette devient une prison et sa vie, une routine insipide. Stop, ça suffit, il faut agir et s’évader coûte que coûte ! Être un hamster libre ou mourir.

Dans sa quête effrénée de sens, Friedrich désespère, se révolte, déprime et se résigne pour mieux se rendormir. Mais voilà qu’un colocataire le rejoint ! Toutefois la cohabitation se révélera riche en surprises… Dans un théâtre ludique, Friedrich, le hamster philosophe, aborde de manière cartoonesque des questions profondes, des abîmes de doutes que nous nous posons aussi tout au long de nos vies.

A partir de 6 ans, 55 minutes. .

Douelle 46140 Lot Occitanie

Freely inspired by the album Le journal d'Edward, hamster nihiliste 1990-1990 by Myriam and Ezra Elia.

Frei nach dem Album Le journal d'Edward, hamster nihiliste 1990-1990 von Myriam und Ezra Elia.

Liberamente ispirato all'album Le journal d'Edward, hamster nihiliste 1990-1990 di Myriam e Ezra Elia.

Inspirado libremente en el álbum Le journal d'Edward, hamster nihiliste 1990-1990 de Myriam y Ezra Elia.

