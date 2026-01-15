Théâtre Fronsac
Théâtre Fronsac dimanche 25 janvier 2026.
Théâtre
salle des fêtes Fronsac Fronsac Gironde
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Théâtre au profit du secteur pastoral du Fronsadais
Espèces menacées une pièce de Ray Cooney
une comédie policière, le jour de son anniversaire un homme par accident sa mallette avec celle d’un inconnu et se retrouve mêlé à des millions et à des situations burlesques. .
salle des fêtes Fronsac Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 63 42 cazanou.bijobi@hgmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre
L’événement Théâtre Fronsac a été mis à jour le 2026-01-12 par OT du Fronsadais