Théâtre Frou-Frou les bain Gyé-sur-Seine dimanche 15 février 2026.
Salle polyvalente Gyé-sur-Seine Aube
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir attendu impatiemment notre calendrier de représentation pour notre spectacle tout public produit par Come1Reve.
Cure de rire et thérapie musicale garanties c'est à Frou-Frou les Bains que ça se passe ! Une pièce écrite par Patrick Haudecœur.
1910, jour d'ouverture à Frou-Frou les Bains les curistes arrivent… mais la station thermale n'a plus d'eau ! Quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs, chansons sans queue ni tête et imbroglios délirants… Neuf personnages hauts en couleurs se côtoient dans des situations absurdes, imprévisibles et délirantes.
Rendez-vous le dimanche 15 février à Gyé sur Seine à 14h30.
Salle polyvalente Gyé-sur-Seine 10250 Aube Grand Est
L'événement Théâtre Frou-Frou les bain Gyé-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne