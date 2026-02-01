Théâtre Frou-Frou les bain Gyé-sur-Seine

Théâtre Frou-Frou les bain

Salle polyvalente Gyé-sur-Seine Aube

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir attendu impatiemment notre calendrier de représentation pour notre spectacle tout public produit par Come1Reve.

Cure de rire et thérapie musicale garanties c’est à Frou-Frou les Bains que ça se passe ! Une pièce écrite par Patrick Haudecœur.

1910, jour d’ouverture à Frou-Frou les Bains les curistes arrivent… mais la station thermale n’a plus d’eau ! Quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs, chansons sans queue ni tête et imbroglios délirants… Neuf personnages hauts en couleurs se côtoient dans des situations absurdes, imprévisibles et délirantes.

Rendez-vous le dimanche 15 février à Gyé sur Seine à 14h30. .

Salle polyvalente Gyé-sur-Seine 10250 Aube Grand Est theatre.come10@gmail.com

