Théâtre « Frou Frou Les Bains » Gontaud-de-Nogaret
Théâtre « Frou Frou Les Bains » Gontaud-de-Nogaret samedi 27 septembre 2025.
Théâtre « Frou Frou Les Bains »
salle des Fêtes Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Frou Frous Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.
Théâtre et soupe à l’oignon sur réservation.
salle des Fêtes Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 38 69 97
English : Théâtre « Frou Frou Les Bains »
Frou Frous Les Bains, a comedy by Patrick Haudecoeur.
Theater and onion soup reservations required.
German : Théâtre « Frou Frou Les Bains »
Frou Frous Les Bains, eine Komödie von Patrick Haudecoeur.
Theater und Zwiebelsuppe mit Reservierung.
Italiano :
Frou Frous Les Bains, commedia di Patrick Haudecoeur.
Teatro e zuppa di cipolle prenotazione obbligatoria.
Espanol : Théâtre « Frou Frou Les Bains »
Frou Frous Les Bains, una comedia de Patrick Haudecoeur.
Teatro y sopa de cebolla reserva obligatoria.
