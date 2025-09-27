Théâtre « Frou Frou Les Bains » Gontaud-de-Nogaret

salle des Fêtes Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Frou Frous Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.

Théâtre et soupe à l’oignon sur réservation.

salle des Fêtes Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 38 69 97

English : Théâtre « Frou Frou Les Bains »

Frou Frous Les Bains, a comedy by Patrick Haudecoeur.

Theater and onion soup reservations required.

German : Théâtre « Frou Frou Les Bains »

Frou Frous Les Bains, eine Komödie von Patrick Haudecoeur.

Theater und Zwiebelsuppe mit Reservierung.

Italiano :

Frou Frous Les Bains, commedia di Patrick Haudecoeur.

Teatro e zuppa di cipolle prenotazione obbligatoria.

Espanol : Théâtre « Frou Frou Les Bains »

Frou Frous Les Bains, una comedia de Patrick Haudecoeur.

Teatro y sopa de cebolla reserva obligatoria.

