Théâtre Frou-frou les Bains

salle des fêtes Rigny-le-Ferron Aube

Tarif : – – Eur

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dimanche 1er février RIGNY-LE-FERRON Théâtre Frou-frou les Bains . A 14h30 à la salle des fêtes.

1900, jour d’ouverture à Frou-Frou les Bains les curistes arrivent… mais la station thermale n’a plus d’eau !

Quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs, chansons sans queue ni tête et imbroglio délirants…

Dix personnages hauts en couleurs se côtoient dans des situations imprévisibles et délirantes qui comptent bien faire le bonheur du public.

9 € l’entrée gratuit pour les enfants

Organisée par l’association Loisirs et Culture

Contact +33 (0)3 25 81 59 91 9 .

salle des fêtes Rigny-le-Ferron 10160 Aube Grand Est +33 3 25 81 59 91 nbmaillet@orange.fr

L’événement Théâtre Frou-frou les Bains Rigny-le-Ferron a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance