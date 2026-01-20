Théâtre Frou-frou les Bains Rigny-le-Ferron
Dimanche 1er février RIGNY-LE-FERRON Théâtre Frou-frou les Bains . A 14h30 à la salle des fêtes.
1900, jour d’ouverture à Frou-Frou les Bains les curistes arrivent… mais la station thermale n’a plus d’eau !
Quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs, chansons sans queue ni tête et imbroglio délirants…
Dix personnages hauts en couleurs se côtoient dans des situations imprévisibles et délirantes qui comptent bien faire le bonheur du public.
9 € l’entrée gratuit pour les enfants
Organisée par l’association Loisirs et Culture
Contact +33 (0)3 25 81 59 91 9 .
salle des fêtes Rigny-le-Ferron 10160 Aube Grand Est +33 3 25 81 59 91 nbmaillet@orange.fr
