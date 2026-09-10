Théâtre : « Funérailles d’hiver » par Le Pont Vieux Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Saint-Germain-Laprade

Théâtre : « Funérailles d’hiver » par Le Pont Vieux

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Conte cruel et fantastique où deux familles, voulant fuir une mauvaise nouvelle pour sauver un événement heureux, se dévoilent dans leur égoïsme le plus féroce.

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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

A cruel and fantastical tale in which two families, seeking to escape bad news in order to preserve a happy event, reveal their most savage selfishness.

L’événement Théâtre : « Funérailles d’hiver » par Le Pont Vieux Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay