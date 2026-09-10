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Théâtre : « Funérailles d’hiver » par Le Pont Vieux Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

vendredi 4 décembre 2026 · Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade · Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade
Adresse
2 rue du Soleil Levant
Ville
43700 Saint-Germain-Laprade
Département
Haute-Loire
Tarif
7 7 7 Tarif réduit - 12 ans

Saint-Germain-Laprade

Théâtre : « Funérailles d’hiver » par Le Pont Vieux

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Conte cruel et fantastique où deux familles, voulant fuir une mauvaise nouvelle pour sauver un événement heureux, se dévoilent dans leur égoïsme le plus féroce.
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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22  centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

A cruel and fantastical tale in which two families, seeking to escape bad news in order to preserve a happy event, reveal their most savage selfishness.

L’événement Théâtre : « Funérailles d’hiver » par Le Pont Vieux Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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