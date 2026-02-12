Théâtre Funiculaire ou la plateforme B Le Cube, Théâtre Antoine Vitez Aix-en-Provence

Théâtre Funiculaire ou la plateforme B

Mardi 3 mars 2026 à partir de 20h.

Mercredi 4 mars 2026 à partir de 19h.

Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 14h30.

Séance surtitrée.

Du vendredi 6 au samedi 7 mars 2026 à partir de 20h. Le Cube, Théâtre Antoine Vitez 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06

Cette pièce librement inspirée de Die Bergbahn d’Ödon von Horvàth est une critique incisive des comportements petit-bourgeois, du déclassement des femmes, victimes premières d’une société d’hommes, et de la tentation nocive du fascisme.

Funiculaire offre la possibilité de mobiliser un grand nombre de personnages, ce qui en fait un projet idéal pour un travail collectif. Les étudiants pourront s’impliquer dans un processus collaboratif, tant sur le plan du jeu que de la chorégraphie, de la dramaturgie et de la scénographie. La largesse de cette dimension permettra de renforcer la cohésion du groupe et de développer des compétences transversales.

Proposer une adaptation contemporaine de Die Bergbahn avec les étudiants de théâtre d’Aix-Marseille Université constitue à mon sens une belle opportunité de conjuguer exigence artistique et formation pédagogique. Ce projet permettra de créer une œuvre riche et porteuse de sens, en résonance avec les enjeux de notre époque. .

Le Cube, Théâtre Antoine Vitez 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Freely inspired by Ödon von Horvàth?s Die Bergbahn, this play is an incisive critique of petty bourgeois behavior, the downgrading of women as the primary victims of a male-dominated society, and the noxious temptation of fascism.

