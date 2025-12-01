Théâtre Furie Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre Furie

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

En 1904, Camille du Gast, grande pilote automobile se fait exclure de la compétition sous prétexte de nervosité féminine* . En 2023, seulement deux femmes dans toute l’histoire du sport automobile ont pu participer à un Grand Prix de Formule 1. Furie raconte l’histoire d’Hélène Chatterton, une jeune pilote de F1 qui va concourir pour son premier Grand Prix. Douze heures avant la course, Hélène au bord de l’implosion, l’angoisse calée entre ses deux angles morts, explore ses souvenirs, ses rencontres humaines et mécaniques, relate son parcours et visite les fantômes de son passé pour tenter de s’en affranchir. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

