Théâtre Fusées place Charles Huguenel Valence

Théâtre Fusées

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme

Jamais à court de farces et d’astuces, Jeanne Candel revient à Valence avec une nouvelle fable poétique. Dans Fusées, sa troupe d’interprètes nous embarque dans une épopée spatiale, au goût de débrouille.

Never one to run out of pranks and tricks, Jeanne Candel returns to Valence with a new poetic fable. In Fusées, her troupe of performers take us on a space epic, with a taste for resourcefulness.

Jeanne Candel, der es nie an Streichen und Tricks mangelt, kehrt mit einer neuen poetischen Fabel nach Valence zurück. In Fusées nimmt uns ihre Darstellertruppe mit auf eine epische Reise ins Weltall, die den Geschmack des Débrouilleurs hat.

Mai a corto di scherzi e trucchi, Jeanne Candel torna a Valence con una nuova favola poetica. In Fusées, la sua troupe di interpreti ci accompagna in un epico viaggio nello spazio, con il gusto dell’intraprendenza.

Jeanne Candel vuelve a Valence con una nueva fábula poética. En Fusées, su troupe de artistas nos embarca en un viaje épico al espacio, con sabor a ingenio.

