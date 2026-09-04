Informations pratiques

Puilboreau

Théâtre – « Futurs Bis » par la Cie Joyeux Chaos

Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Découvrez le spectacle « Futurs Bis » de la Compagnie Joyeux Chaos, le vendredi 9 octobre à 20h30 au Cube.

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Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79 culture@ville-puilboreau.fr

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English :

Come see the show %AB Futurs Bis %BB by the Joyeux Chaos Company on Friday, October 9, at 8:30 p.m. at Le Cube.

L’événement Théâtre – « Futurs Bis » par la Cie Joyeux Chaos Puilboreau a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle