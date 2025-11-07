Théâtre Gala Orphéon « Silence, ça tourne » Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier

Tarif : 15 EUR

2025-11-07 20:30:00

2025-11-08 22:30:00

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Organisé par l’Orphéon de Pontarlier.

Pièce de Patrick HAUDECOEUR, « Silence, on tourne ! » Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme qui est dans la salle. Dans ce tournage, rien ne se déroule comme prévu.

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 37 03 86 orpheondepontarlier@live.fr

