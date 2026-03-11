Théâtre

Salle des fêtes Galgon Gironde

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Espéces menacées

L’histoire

Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû… .

Salle des fêtes Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 63 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre

L’événement Théâtre Galgon a été mis à jour le 2026-03-09 par OT du Fronsadais