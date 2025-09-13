Théâtre « Garçon, un demi ! » au Paradou Place Charloun Rieu Paradou
Samedi 13 septembre 2025 de 12h à 13h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-13 12:00:00
fin : 2025-09-13 13:00:00
2025-09-13
Le Détachement International du Muerto Coco revient enchanter les terrasses de cafés pour une représentation de “Garçon, un demi !”
Un spectacle chanté et conté autour de l’univers de Jacques Demy et de Michel Legrand.
À la terrasse d’un café marseillais, deux touristes accompagné(e)s d’un bestiaire musical, un gabian vibraphoniste et une rate violoniste, vont vous raconter et vous chanter des histoires de Marseille et de ses quartiers, méconnues à ce jour. Vous entendrez des contes de princes et princesses, parfois coupé(e)s en deux, parfois non.
Et si la musique et les chants vous rappellent ceux des comédies musicales de Jacques Demy, c’est bien normal, ils s’en sont inspiré. .
Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Muerto Coco International Detachment returns to enchant café terraces with a performance of ‘Garçon, un demi!’
German :
Das Détachement International du Muerto Coco kehrt zurück, um die Caféterrassen mit einer Aufführung von „Garçon, un demi !” zu verzaubern.
Italiano :
Il Distaccamento Internazionale Muerto Coco torna a incantare le terrazze dei caffè con lo spettacolo Garçon, un demi!
Espanol :
El Destacamento Internacional Muerto Coco vuelve a encantar las terrazas de los cafés con una representación de ¡Garçon, un demi!
