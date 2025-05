Théâtre « Gare à l’amour » – Salle Jean Moulin Bannalec, 13 juin 2025 20:30, Bannalec.

Finistère

Théâtre « Gare à l’amour » Salle Jean Moulin 1 Place Charles de Gaulle Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-13 22:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Premier spectacle de la troupe De rive en rive.

L’action se déroulera dans une gare, lieu de passage et de rencontres, où se croisent destins et sentiments. Entre humour, poésie et absurde, la pièce mettra en scène des fragments de vie, des séparations, des retrouvailles, et bien sûr quelques maux d’amour. .

Salle Jean Moulin 1 Place Charles de Gaulle

Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 42 21 91 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre « Gare à l’amour » Bannalec a été mis à jour le 2025-05-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS