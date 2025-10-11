Théâtre Gare Vélorail Médréac

Théâtre Gare Vélorail Médréac samedi 11 octobre 2025.

Théâtre Gare Vélorail

Médréac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le Comité des Fêtes et Planch’art vous propose un match d’improvisation entre La Cible et Les Vakyries !

2 équipes rennaises

Tarif

5€ sur réservation ou 6€ sur place

3€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Réservation au 06 49 22 95 10 .

Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 49 22 95 10

