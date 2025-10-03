Théâtre | Gatsby Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Théâtre | Gatsby Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris vendredi 3 octobre 2025.
Ven. 03 oct. 2025 de 20h00 > 21h30 |
Au cœur de l’effervescence des années folles en Amérique, à l’époque de la prohibition dans une débauche de luxe et d’argent, un mystérieux personnage s’installe à Long Island. Il y organise des fêtes où l’alcool coule à flot. Ses fêtes somptueuses attirent toute la bourgeoisie new yorkaise…
Qui est ce Gatsby dont tout le monde parle ? un espion ? un héros de guerre ? un fabulateur ? un cousin du diable ?
Lors d’une chaude soirée d’été, Gatsby fait la connaissance de son nouveau voisin, Nick Carraway. Cette rencontre sera le point de départ d’une série d’événements, dévoilant peu à peu le projet ambitieux et le secret longtemps gardé de Gatsby.
Représentation proposée par le Collectif La Poussière
Mise en scène : Lou Tilly et Stéphane Piller
Avec :
Sara Belviso
Charles Garcia
Hugo Le Provot
Adrien Grassard
Stéphane Piller
et Lou Tilly
Tout public à partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription
Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb
Un spectacle du collectif La Poussière inspiré de l’œuvre de Francis Scott Fitzgerald
Le vendredi 03 octobre 2025
de 20h00 à 21h30
gratuit
Gratuit sur réservation
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-03T23:00:00+02:00
fin : 2025-10-04T00:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-03T20:00:00+02:00_2025-10-03T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin