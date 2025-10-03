Théâtre | Gatsby Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Au cœur de l’effervescence des années folles en Amérique, à l’époque de la prohibition dans une débauche de luxe et d’argent, un mystérieux personnage s’installe à Long Island. Il y organise des fêtes où l’alcool coule à flot. Ses fêtes somptueuses attirent toute la bourgeoisie new yorkaise…

Qui est ce Gatsby dont tout le monde parle ? un espion ? un héros de guerre ? un fabulateur ? un cousin du diable ?

Lors d’une chaude soirée d’été, Gatsby fait la connaissance de son nouveau voisin, Nick Carraway. Cette rencontre sera le point de départ d’une série d’événements, dévoilant peu à peu le projet ambitieux et le secret longtemps gardé de Gatsby.

Représentation proposée par le Collectif La Poussière

Mise en scène : Lou Tilly et Stéphane Piller

Avec :

Sara Belviso

Charles Garcia

Hugo Le Provot

Adrien Grassard

Stéphane Piller

et Lou Tilly

Tout public à partir de 10 ans.

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin