Théâtre Paisible retraite La Salicorne Saujon

Théâtre Paisible retraite

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

– de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Une femme gare sa camionnette dans la vie d’un couple…

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 54 05 alineetartcompagnie@gmail.com

English :

A woman parks her van in the life of a couple?

German :

Eine Frau parkt ihren Lieferwagen im Leben eines Paares?

Italiano :

Una donna parcheggia il suo furgone nella vita di una coppia?

Espanol :

¿Una mujer aparca su furgoneta en la vida de una pareja?

L’événement Théâtre Paisible retraite Saujon a été mis à jour le 2025-10-01 par Mairie de Saujon