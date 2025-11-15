Théâtre Paisible retraite La Salicorne Saujon
Théâtre Paisible retraite
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
– de 10 ans
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
2025-11-15
Une femme gare sa camionnette dans la vie d’un couple…
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 54 05 alineetartcompagnie@gmail.com
English :
A woman parks her van in the life of a couple?
German :
Eine Frau parkt ihren Lieferwagen im Leben eines Paares?
Italiano :
Una donna parcheggia il suo furgone nella vita di una coppia?
Espanol :
¿Una mujer aparca su furgoneta en la vida de una pareja?
