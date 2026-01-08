Théâtre Gençay
Théâtre Gençay dimanche 15 février 2026.
Théâtre
Salle des fêtes Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Venez partager un moment culturel et convivial, placé sous le signe de l’humour et de la découverte .
Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 36 87 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre
L’événement Théâtre Gençay a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou