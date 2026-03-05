Théâtre Générationn’elles La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

Théâtre Générationn’elles

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Parce qu’il n’y a pas que le mois de mars pour célébrer la femme, la Compagnie SeptenScène présente la pièce Générationn’elles. Cette comédie mêle humour et émotion pour retracer l’évolution de la condition féminine à travers quatre générations. Entre souvenirs et clins d’œil historiques, elle interroge les combats d’hier et d’aujourd’hui, tout en invitant le public à réfléchir à ce qui a changé… et à ce qui reste à faire. Sur scène, des personnages hauts en couleur prennent vie pour un moment de partage intergénérationnel.

2 représentations à 17h et à 20h30. Sur réservation. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 54 40

