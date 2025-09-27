Théâtre “Générationn’Elles” VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-27 20:30:00

2025-09-27

A travers 3 lignées de femmes d’une même famille, de milieux sociaux différents, la pièce raconte les petites et grandes batailles pour s’affranchir des inégalités.

Evènement organisé par le Pôle Culture Adour-Madiran, en partenariat avec l’Association “Au tour du Livre” dans le cadre du Salon du Livre.

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00

English :

Through 3 lines of women from the same family and different social backgrounds, the play tells the story of small and large battles to break free from inequality.

Event organized by the Pôle Culture Adour-Madiran, in partnership with the Association ?Au tour du Livre? as part of the Salon du Livre.

German :

Anhand von drei Frauenlinien einer Familie aus unterschiedlichen sozialen Schichten erzählt das Stück von den kleinen und großen Kämpfen, um sich von Ungleichheiten zu befreien.

Die Veranstaltung wird vom Pôle Culture Adour-Madiran in Zusammenarbeit mit dem Verein Au tour du Livre im Rahmen der Buchmesse organisiert.

Italiano :

Attraverso 3 linee di donne della stessa famiglia e di diversa estrazione sociale, l’opera racconta le grandi e piccole battaglie combattute per liberarsi dalla disuguaglianza.

Evento organizzato dal Pôle Culture Adour-Madiran, in collaborazione con l’Associazione « Au tour du Livre » nell’ambito del Salon du Livre.

Espanol :

A través de 3 líneas de mujeres de la misma familia y de diferentes estratos sociales, la obra cuenta la historia de las grandes y pequeñas batallas libradas para liberarse de la desigualdad.

Evento organizado por el Pôle Culture Adour-Madiran, en colaboración con la Asociación « Au tour du Livre », en el marco del Salon du Livre.

