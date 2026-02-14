Théâtre Genre tu sais Cie La Ballata Nancy

Théâtre Genre tu sais Cie La Ballata

11 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 21:30:00

Date(s) :

2026-05-19

À partir de 15 ans.

La Ballata est une jeune compagnie basée à Nancy, portée par une envie d’explorer des récits ancrés dans le quotidien, tout en leur insufflant une dimension poétique et décalée. Fondée par Maëlle Simalla-Bartoli, la compagnie s’attache à révéler les voix des marges, celles des lieux de passage, celles qu’on n’écoute pas.

Première création de la compagnie La Ballata, GENRE TU SAIS est la rencontre de trois jeunes femmes dans un bar PMU, un jeudi soir. La première est une habituée, la deuxième y passe de temps en temps, et la dernière n’y a jamais foutu les pieds. Sommes-nous sœurs avec celles que nous ne connaissons pas? Dans ce lieu principalement masculin, il y a le PSG, la Vierge, Les Rita Mitsouko, beaucoup de Tabasco, et une grande solitude. Solitude de nos vingt ans qui naît de nos rapports sexuels. Naît de nos besoins de se défendre, qui nous oblige à faire genre que tout va bien, qui nous fait fermer nos gueules, qui nous empêche de faire groupe.

Cette rencontre révèle la manière dont la société façonne les rapports entre femmes désaccords, méfiance, désintérêt mais aussi le mythe persistant d’une sororité évidente. Elle met en lumière les obstacles à la solidarité et le besoin urgent de créer des espaces où les voix peuvent se confronter et se répondre, révélant la complexité des liens qui nous unissent au quotidien.

GENRE TU SAIS résulte d’un désir d’être écoutées en tant que femmes plurielles et disparates.

Réservation en ligne. Participation libreTout public

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11 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

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English :

From age 15.

La Ballata is a young company based in Nancy, driven by a desire to explore stories rooted in everyday life, while infusing them with a poetic, offbeat dimension. Founded by Maëlle Simalla-Bartoli, the company is dedicated to revealing the voices of the margins, those of the places where people pass through, those who are not listened to.

La Ballata?s first creation, GENRE TU SAIS is the story of three young women who meet in a PMU bar on a Thursday evening. The first is a regular, the second spends time there from time to time, and the last has never set foot there. Are we sisters to those we don’t know? In this predominantly masculine place, there’s PSG, La Vierge, Les Rita Mitsouko, lots of Tabasco, and a great deal of solitude. The loneliness of our twenties, born of our sexual encounters. It’s born of our need to defend ourselves, to pretend everything’s fine, to keep our mouths shut, to prevent us from forming a group.

This encounter reveals how society shapes relationships between women: disagreements, mistrust, disinterest, but also the persistent myth of a self-evident sisterhood. It highlights the obstacles to solidarity and the urgent need to create spaces where voices can confront and respond to each other, revealing the complexity of the ties that bind us together on a daily basis.

GENRE TU SAIS is the result of a desire to be heard as plural and disparate women.

Online booking. Participation free of charge

L’événement Théâtre Genre tu sais Cie La Ballata Nancy a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION NANCY