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Théâtre George Kaplan Clécy

Théâtre George Kaplan Clécy samedi 9 mai 2026.

Adresse : 8 Rue André Hardy

Ville : 14570 Clécy

Département : Calvados

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Clécy

Théâtre George Kaplan

8 Rue André Hardy Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Théâtre George Kaplan
Venez assister au nouveau spectacle de LaPadite Compagnie !

Saurez-vous percer le mystère de George Kaplan et démêler ce casse-tête fractal élaboré par six passionnés de théâtre ?

George Kaplan de Frédéric Sonntag par LaPadite Compagnie, à 20h30 au Foyer de Clécy le 9 mai 2026 !   .

8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 31 48 86 36 

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English : Théâtre George Kaplan

George Kaplan Theatre

L’événement Théâtre George Kaplan Clécy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Suisse Normande

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