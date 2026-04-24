Clécy

Théâtre George Kaplan

8 Rue André Hardy Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Théâtre George Kaplan

Venez assister au nouveau spectacle de LaPadite Compagnie !

Saurez-vous percer le mystère de George Kaplan et démêler ce casse-tête fractal élaboré par six passionnés de théâtre ?

George Kaplan de Frédéric Sonntag par LaPadite Compagnie, à 20h30 au Foyer de Clécy le 9 mai 2026 ! .

8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 31 48 86 36

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English : Théâtre George Kaplan

George Kaplan Theatre

L’événement Théâtre George Kaplan Clécy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Suisse Normande