Théâtre Germinal Beaugency

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 21:45:00

2025-11-14

Un classique revisité par la compagnie Krizo !

C’est une histoire de mineurs. C’est aussi une histoire d’amour sur fond de crise industrielle.

Cette crise sociale dépassera tout le monde. Et si cette histoire est un combat perdu d’avance, l’avenir est tourné vers l’espoir la terre et ses graines qui n’attendent qu’à germer, c’est la force de la lumière sur les ténèbres.

La compagnie Krizo nous présente cette belle adaptation du classique d’Emile Zola.

Tout public 12 .

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

