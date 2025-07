Théâtre Germinal Cie Les Batteurs de Pavés Parvis de la mairie Die

Théâtre Germinal Cie Les Batteurs de Pavés Parvis de la mairie Die mardi 15 juillet 2025.

Tarif : – –

Début : Mardi 2025-07-15 18:30:00

Les amateurs d’Émile Zola ne seront pas en reste pour cette pièce qui souligne la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif. Les enfants sont attendus pour jouer… tous les rôles.

Parvis de la mairie 7 rue Félix germain Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35

English :

Fans of Émile Zola will not be outdone by this play, which highlights the class struggle in an interactive show. Children are expected to play… all the roles.

German :

Liebhaber von Émile Zola werden bei diesem Stück, das den Klassenkampf im Zuge einer interaktiven Aufführung hervorhebt, nicht zu kurz kommen. Die Kinder werden erwartet, um … alle Rollen zu spielen.

Italiano :

Gli appassionati di Émile Zola non rimarranno delusi da questo spettacolo, che mette in luce la lotta di classe in uno spettacolo interattivo. I bambini dovranno interpretare tutti i ruoli.

Espanol :

Los fans de Émile Zola no se quedarán fuera de esta obra, que pone de relieve la lucha de clases en un espectáculo interactivo. Se espera que los niños interpreten todos los papeles.

