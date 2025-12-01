Théâtre germinal Theatre tony poncet Saint-Aigulin
Théâtre germinal Theatre tony poncet Saint-Aigulin jeudi 11 décembre 2025.
Théâtre germinal
Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-11
Écriture et mise en scène par Clément Rivière, d’après l’oeuvre d’Emile zola
.
Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 62 12 24
English :
Written and directed by Clément Rivière, based on the work of Emile Zola
German :
Schrift und Regie von Clément Rivière, nach dem Werk von Emile zola
Italiano :
Scritto e diretto da Clément Rivière, basato sull’opera di Emile Zola
Espanol :
Escrita y dirigida por Clément Rivière, basada en la obra de Emile Zola
L’événement Théâtre germinal Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-11-12 par Offices de Tourisme de Jonzac