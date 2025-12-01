Théâtre germinal Theatre tony poncet Saint-Aigulin

Théâtre germinal

Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-11

Écriture et mise en scène par Clément Rivière, d’après l’oeuvre d’Emile zola

+33 6 71 62 12 24

English :

Written and directed by Clément Rivière, based on the work of Emile Zola

German :

Schrift und Regie von Clément Rivière, nach dem Werk von Emile zola

Italiano :

Scritto e diretto da Clément Rivière, basato sull’opera di Emile Zola

Espanol :

Escrita y dirigida por Clément Rivière, basada en la obra de Emile Zola

