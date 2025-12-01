THÉÂTRE GESTICULÉ | DANSE HIP-HOP « Zoom Dada » Saint-Valery-en-Caux

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

« Zoom Dada » Deux personnages à court d’idées pour dessiner, et surtout pour se dessiner, partent à la recherche de l’inspiration. Entre danse théâtralisée et théâtre gesticulé, ils expérimentent, cherchent, inventent et se confrontent au cadre, à l’autorité, aux interdits, mais aussi à la liberté d’expression et de création. Cette exploration du mouvement et du corps est portée au plateau par deux danseurs hip-hop qui construisent le spectacle entre rythmes saccadés et lents, entre images arrêtées et en cascade. La manipulation d’objets, tantôt surprenants tantôt désuets, trouve également sa place dans cette forme hétéroclite où la réalité semble pouvoir se transformer à l’infini, dans un jeu constant de collage et de superposition.

A l’issue de cette quête, le portrait des deux personnages a inévitablement un air des tableaux traversés et des danses inventées une fausse incohérence qui leur permettra de se révéler pleinement. Vous avez dit DADA ?

A 15h00.

Tarif C.

Durée 40 MIN

3 ans+

Atelier Hip-hop enfant de 6 à 10 ans de 16h30 à 17h30 | 10 € / enfant .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

