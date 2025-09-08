Théâtre gestuel Jetlag

Entre deux aéroports, de l’espace d’une zone de transit à celui d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, il rêve d’un nouveau départ. Du hasard d’une rencontre, un mouvement de trois protagonistes s’esquisse, puis s’organise. À travers les mailles d’une écriture chorégraphique millimétrée, le burlesque et l’absurde s’entremêlent pour illustrer avec maestria le destin d’un personnage à rebours de l’espace et du temps, solitaire enivré d’insouciance. A partir de 7 ans

English :

Between two airports, from the space of a transit zone to that of an airplane cabin, a man tries to escape his solitude. In the dizziness and confusion of travel, he dreams of a new beginning. From a chance meeting, a movement of three protagonists is sketched out, then organized. The burlesque and the absurd intertwine through the meshes of meticulous choreography to masterfully illustrate the destiny of a character in reverse time and space, a loner intoxicated by carelessness. Ages 7 and up

German :

Zwischen zwei Flughäfen, von einer Transitzone bis zu einer Flugzeugkabine, versucht ein Mann, seine Einsamkeit zu überlisten. In der Betäubung und der Verwirrung der Bewegungen träumt er von einem Neuanfang. Aus einer zufälligen Begegnung entsteht eine Bewegung von drei Protagonisten, die sich dann organisiert. Durch die Maschen einer millimetergenauen Choreografie verflechten sich Slapstick und Absurdität, um das Schicksal einer Figur zu illustrieren, die sich gegen Raum und Zeit wendet, ein Einzelgänger, der sich an seiner Unbeschwertheit berauscht. Ab 7 Jahren

Italiano :

Tra due aeroporti, dallo spazio di una zona di transito a quello della cabina di un aereo, un uomo cerca di sfuggire alla sua solitudine. Nella vertigine e nella confusione dei suoi movimenti, sogna un nuovo inizio. Dalla casualità di un incontro, si delinea un movimento di tre protagonisti, poi organizzato. Il burlesco e l’assurdo si intrecciano attraverso le maglie di un copione meticolosamente coreografato per illustrare con maestria il destino di un personaggio al contrario nel tempo e nello spazio, un solitario inebriato dalla spensieratezza. Dai 7 anni in su

Espanol :

Entre dos aeropuertos, del espacio de una zona de tránsito al de una cabina de avión, un hombre intenta escapar de su soledad. En el vértigo y la confusión de sus movimientos, sueña con un nuevo comienzo. A partir del azar de un encuentro, se esboza un movimiento de tres protagonistas, luego organizado. Lo burlesco y lo absurdo se entrecruzan a través de las mallas de un guión meticulosamente coreografiado para ilustrar con maestría el destino de un personaje en tiempo y espacio inversos, un solitario embriagado por la despreocupación. A partir de 7 años

