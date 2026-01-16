Théâtre Gibourne

Théâtre

Salle des fêtes Gibourne Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Recettes déjantées par la troupe Au fil du Briou

Salle des fêtes Gibourne 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 82 18 59

English :

Crazy recipes by the Au fil du Briou troupe

