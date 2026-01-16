Théâtre Gibourne
Théâtre Gibourne samedi 7 février 2026.
Théâtre
Salle des fêtes Gibourne Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Recettes déjantées par la troupe Au fil du Briou
.
Salle des fêtes Gibourne 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 82 18 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Crazy recipes by the Au fil du Briou troupe
L’événement Théâtre Gibourne a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme