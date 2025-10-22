Théâtre Gigaboy Huningue

Théâtre Gigaboy Huningue mercredi 22 octobre 2025.

Théâtre Gigaboy

Place Abbatucci Huningue Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-22 10:00:00

2025-10-22

Gigaboy est né au pays des superhéros, ses parents attendaient de lui de vrais exploits mais Gigaboy est loin d’être super… Un spectacle pour des super familles qui auront envie de s’aimer super fort à la fin.

Dès 8 ans

Durée 1h

A la bibliothèque municipale de Huningue

Réservation par téléphone ou par mail

Grégory Morin (jeu) Nicolas Turon (adaptation et dramaturgie) Jérôme Rousselet (mise en scène) Le Roi des Ballons (graphisme des accessoires) Émilie Cottam (costumes) Laurent Banwarth (régie) 0 .

Place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 26 98 bibliotheque@ville-huningue.fr

