Théâtre Gilbert Courtil de l’Ic Pordic

Théâtre Gilbert Courtil de l’Ic Pordic jeudi 12 mars 2026.

Théâtre Gilbert

Courtil de l’Ic 19 Rue de la Croix Rouge Pordic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 19:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Théâtre

Seule en scène, par un procédé très original, la comédienne Louve Reiniche- Larroche retrace l’onde de choc qui a traversé sa famille à l’automne 2017, alors que sa mère devient soudainement sourde l’espace d’une nuit. Le récit s’articule autour de témoignages sonores qui dessinent peu à peu le portrait, incisif et intrigant, de ce foyer faisant face à cet événement

brutal. Au fil d’une partition millimétrée, les personnages apparaissent au cours des enregistrements retransmis sur scène. Habitée par ces voix, la comédienne leur donne vie tour à tour grâce à un minutieux travail de synchronisation labiale, où intonations, souffles et rires correspondent à des émotions, à des mouvements, à une rythmique propres à chacun des

membres de sa famille.

Ce spectacle propose une expérience sensorielle étonnante, drôle et touchante, qui interroge la place qu’occupe le son dans nos vies par sa présence et son absence, afin de nous rendre plus sensibles à sa valeur.

Tout public. .

Courtil de l’Ic 19 Rue de la Croix Rouge Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Gilbert Pordic a été mis à jour le 2025-09-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme