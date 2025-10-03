Théâtre Gino Cie l’Avant Veille Salle des Fêtes « Le familiale » Peyrins

Salle des Fêtes « Le familiale » 195 Le Village Peyrins Drôme

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Assistez à la pièce de théâtre Gino par la Compagnie L’Avant Veille. Sur scène, une actrice et des marionnettes.

Cette soirée s’inscrit dans le cadre des manifestations “De lignes en scène” offert par la Médiathèque départementale de la Drôme.

English :

Attend the play Gino by Compagnie L?Avant Veille. On stage, an actress and puppets.

This evening is part of the « De lignes en scène » series of events organized by the Médiathèque départementale de la Drôme.

German :

Sehen Sie sich das Theaterstück Gino der Compagnie L’Avant Veille an. Auf der Bühne stehen eine Schauspielerin und Marionetten.

Dieser Abend ist Teil der Veranstaltungsreihe « De lignes en scène », die von der Médiathèque départementale de la Drôme angeboten wird.

Italiano :

Assistete allo spettacolo Gino della Compagnie L’Avant Veille. In scena, un’attrice e delle marionette.

Questa serata fa parte della serie di eventi « De lignes en scène » organizzati dalla Médiathèque départementale de la Drôme.

Espanol :

Asista a la obra Gino de la Compagnie L’Avant Veille. En escena, una actriz y marionetas.

Esta velada forma parte del ciclo « De lignes en scène » organizado por la Médiathèque départementale de la Drôme.

