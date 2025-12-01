Théâtre Glovie Île du Saulcy Metz

Théâtre Glovie

Glovie a dix ans et demi et vit seule avec sa maman dans une chambre d’hôtel. Dans un espace réduit où tout est interdit, elle doit déployer des trésors d’inventivité pour continuer à jouer. Glovie est une enfant qui se débat avec le réel et le défie avec son regard singulier et sa fantaisie. Dès que sa maman, Inna, la laisse seule pour aller travailler, elle enfile ses habits de lumière et la fête peut commencer. Glovie a un secret, elle possède les clés d’un monde parallèle où elle seule peut entrer.Tout public

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

English :

Glovie is ten and a half years old and lives alone with her mom in a hotel room. In a small space where everything is forbidden, she has to be inventive to keep playing. Glovie is a child who struggles with reality and defies it with her singular outlook and imagination. As soon as her mother, Inna, leaves her alone to go to work, she puts on her lights and the party can begin. Glovie has a secret: she holds the keys to a parallel world that only she can enter.

German :

Glovie ist zehneinhalb Jahre alt und lebt allein mit ihrer Mutter in einem Hotelzimmer. Auf engstem Raum, wo alles verboten ist, muss sie Schätze an Erfindungsreichtum aufbringen, um weiterspielen zu können. Glovie ist ein Kind, das sich mit der Realität auseinandersetzt und sie mit ihrem einzigartigen Blick und ihrer Fantasie herausfordert. Sobald ihre Mutter Inna sie allein lässt, um zur Arbeit zu gehen, zieht sie ihre Lichtkleider an und das Fest kann beginnen. Glovie hat ein Geheimnis, sie besitzt die Schlüssel zu einer Parallelwelt, die nur sie betreten kann.

Italiano :

Glovie ha dieci anni e mezzo e vive da sola con la mamma in una stanza d’albergo. In un piccolo spazio dove tutto è proibito, deve essere estremamente inventiva per continuare a giocare. Glovie è una bambina che lotta con la realtà e la sfida con la sua prospettiva unica e la sua immaginazione. Non appena la mamma, Inna, la lascia sola per andare al lavoro, lei accende le luci e la festa può iniziare. Glovie ha un segreto: possiede le chiavi di un mondo parallelo in cui solo lei può entrare.

Espanol :

Glovie tiene diez años y medio y vive sola con su madre en una habitación de hotel. En un espacio reducido donde todo está prohibido, tiene que ser extremadamente ingeniosa para seguir jugando. Glovie es una niña que lucha contra la realidad y la desafía con su propia perspectiva e imaginación. En cuanto su madre, Inna, la deja sola para ir a trabajar, enciende las luces y puede empezar la fiesta. Glovie tiene un secreto: posee las llaves de un mundo paralelo en el que sólo ella puede entrar.

