Théâtre « Goodbye Georges »

Auberge du Castel Sénergues Aveyron

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Préparez-vous à vivre un moment aussi touchant que décalé !

Nous avons le plaisir d’accueillir la compagnie de théâtre @compagnie.l.engrenage dans notre café de Sénergues, le Samedi 06 Septembre.

Au programme “Goodbye Georges”

Un spectacle de théâtre de rue, aussi burlesque que poétique, où se mêlent musique live, cabaret et émotion.

Goodbye Georges, c’est l’histoire d’un adieu. Ou plutôt de plusieurs.

Quatre personnages hauts en couleur nous embarquent dans leur quête d’un adieu parfait, naviguant entre les vivants et les morts, entre le rire et le sensible.

Un véritable voyage théâtral où l’imaginaire prend le pas sur le réel.

Vous aimez les spectacles qui surprennent, qui font rire, réfléchir, et qui rassemblent ?

Venez vivre ce moment en famille, entre amis ou avec vos voisins !

On vous donne rendez-vous le 06 Septembre, ici à l’auberge du Castel, la représentation aura lieu sur la place de l’église.

Avec la participation de la Mairie et de l’association @1000_cafes . .

Auberge du Castel Sénergues 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 87 10

English :

Get ready for a moment as touching as it is quirky!

German :

Bereiten Sie sich auf einen ebenso rührenden wie schrägen Moment vor!

Italiano :

Preparatevi a un momento tanto toccante quanto stravagante!

Espanol :

Prepárate para un momento tan conmovedor como estrafalario

