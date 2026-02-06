Théâtre Gouzon Gouzon
Théâtre Gouzon Gouzon samedi 14 mars 2026.
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Sketchs et Pièces comiques par la Joyeuse Troupe du Théâtre de Parsac
Plus de 2 heures de spectacles Rires garantis ! .
Salle de cinéma Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 21 10 85 patrice.arnaud@free.fr
