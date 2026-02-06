Théâtre Gouzon

Salle de cinéma Gouzon Creuse

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Sketchs et Pièces comiques par la Joyeuse Troupe du Théâtre de Parsac

Plus de 2 heures de spectacles Rires garantis ! .

Salle de cinéma Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 21 10 85 patrice.arnaud@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Gouzon

L’événement Théâtre Gouzon Gouzon a été mis à jour le 2026-02-03 par Creuse Confluence Tourisme