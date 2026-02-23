Théâtre Grain de sable Salle des fêtes Lamballe-Armor

Théâtre Grain de sable

Salle des fêtes 3 Rue de l’Orée Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-27

La troupe Ça part en live vous propose sa dernière pièce Grain de sable

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Symbiose de Plérin.

Synopsis Un beau village de vacances sous les tropiques avec de jolis bungalows, rien de tel pour passer des vacances idylliques. Oui, mais voilà…La pratique du surbooking de cet hôtel va aboutir à la cohabitation involontaire de quatre couples dans le même bungalow !Un couple de belges… très belges ! De jeunes mariés qui rêvaient d’une nuit de noce intime ! Une bonne sœur et un curé qui n’en sont pas ! Deux femmes adeptes de la chirurgie esthétique aux tarifs avantageux ! .

Salle des fêtes 3 Rue de l’Orée Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 36 05 76

