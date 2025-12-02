Théâtre Grand ReporTERRE #9: France dégage! place de la Liberté Valence

Théâtre Grand ReporTERRE #9: France dégage!

Depuis 2023, le torchon brûle entre la France et l’Afrique de l’Ouest. Une journaliste et une metteuse en scène ouvrent le dossier et fouillent le passé colonial, autant que le présent diplomatique.

English :

Since 2023, the torch has been burning between France and West Africa. A journalist and a stage director open the file and delve into the colonial past, as well as the diplomatic present.

German :

Seit 2023 brennt das Feuer zwischen Frankreich und Westafrika. Eine Journalistin und eine Regisseurin legen die Akte an und durchforsten die koloniale Vergangenheit ebenso wie die diplomatische Gegenwart.

Italiano :

Francia e Africa occidentale sono ai ferri corti dal 2023. Un giornalista e un regista aprono il fascicolo e si addentrano nel passato coloniale e nel presente diplomatico.

Espanol :

Francia y África Occidental están enfrentadas desde 2023. Un periodista y un director abren el expediente y se adentran en el pasado colonial, así como en el presente diplomático.

