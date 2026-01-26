THEATRE SALLE POLYVALENTE Grandvillers

THEATRE

SALLE POLYVALENTE RUE DE L’EGLISE Grandvillers Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

La troupe atmosphère de Grandvillers propose une comédie en deux actes d’Alexis BONDIS, BAR-HOTEL DES RENAISSANCES.

Le Bar-hôtel des Renaissances, petit bistrot de campagne où la vie des habitués coule paisiblement. Hélas, l’harmonie s’en trouve troublée lorsque Armand est contraint d’embaucher Élisa, sous peine que cette dernière le dénonce au fisc. Et quand arrive au village une star du petit écran sur le déclin, pour le tournage d’un reportage, les habitudes chamboulées de chacun font éclater des tensions. Les échanges virent au règlement de comptes.

Réservations vivement conseillées.Tout public

8 .

SALLE POLYVALENTE RUE DE L’EGLISE Grandvillers 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 65 92 13

English :

La troupe atmosphère de Grandvillers presents a two-act comedy by Alexis BONDIS, BAR-HOTEL DES RENAISSANCES.

The Bar-Hotel des Renaissances, a small country bistro where the lives of the regulars run smoothly. Alas, the harmony is disrupted when Armand is forced to hire Elisa, or she’ll report him to the tax authorities. And when a fading TV star arrives in the village to film a report, tensions flare as everyone’s habits are turned upside down. Exchanges turn into settling of scores.

Reservations strongly recommended.

