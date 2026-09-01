Théâtre Gratte Gratte La Ruche Saucats
samedi 19 septembre 2026 · La Ruche · Saucats
Informations pratiques
Saucats
Théâtre Gratte Gratte
La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Gratte-Gratte, une comédie douce-amère sur l’addiction aux tickets à gratter et l’amitié en milieu rural.
Gratte-Gratte, figure du village et passionné de jeux, disparaît en laissant un ticket gagnant, bouleversant Nolan et ses amis pour un dernier hommage.
Entre retrouvailles et souvenirs d’enfance, Nina voit ses recherches sur l’addiction confrontées à la réalité de son passé.
Entre humour, émotion et tension, chacun fait face à ses choix et ses souvenirs.
Un spectacle touchant et actuel qui mêle rire, réflexion et émotions fortes.
Nous vous demandons d’arriver 30 minutes avant l’ouverture afin de fluidifier le trafic et vous permettre d’être a l’heure . .
La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20
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English : Théâtre Gratte Gratte
L’événement Théâtre Gratte Gratte Saucats a été mis à jour le 2026-08-25 par Sud Bordeaux Tourisme
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