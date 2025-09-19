Théâtre Groupe Anamorphose « Demande à Alma ! » Salle Cabralès Sadirac

Théâtre Groupe Anamorphose « Demande à Alma ! » Salle Cabralès Sadirac vendredi 27 février 2026.

Salle Cabralès 8 Route de Saint-Caprais Sadirac

Tarif : 10 EUR

27 février 2026

Tour B, 12e étage, appartement 6. Chez Alma, ce n’est plus un appartement c’est une place publique ! Ça entre et ça sort constamment. Pour rendre un service, ou lui en demander. À 80 ans sa porte est toujours ouverte. D’ailleurs aujourd’hui, elle n’a pas de porte elle l’a prêtée à une voisine pour rallonger la table au mariage de sa fille. Alma, elle est tellement sollicitée qu’elle n’a pas le temps de se lever de son fauteuil. Et de toute façon, Alma, elle ne peut plus se lever. Ses jambes l’ont abandonnée. Mais ça, elle le cache elle a trop peur que sa fille l’envoie à l’EHPAD. Et puis tous ces gens, ils feraient quoi, sans Alma ? Et Alma, elle serait quoi, sans eux ? Les habitants de la cité se succèdent dans une mise en scène tournoyante ; dans l’attente de conseils, ou bien simplement d’une oreille attentive, ils défilent en farandole dans le salon d’Alma. .

Salle Cabralès 8 Route de Saint-Caprais Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine

