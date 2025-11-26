Théâtre: « Guaguin Van Gogh » Théâtre Saint-Louis Pau

Théâtre: « Guaguin Van Gogh » Théâtre Saint-Louis Pau mercredi 26 novembre 2025.

Théâtre: « Guaguin Van Gogh »

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

C’est l’histoire d’une cohabitation entre deux génies, qui ne s’est pas très bien terminée.

L’événement final, l’oreille coupée de Van Gogh, tout le monde le connait.

Mais comment en est-il arrivé à ce niveau de désespoir, à ce geste insensé ?

Quelques semaines plus tôt, Gauguin rejoint Vincent dans sa maison d’Arles. Ce dernier y vit depuis quelques mois, avec une certaine sérénité, la joie dans le pinceau.

L’idée ? Fonder là, en Provence, une maison d’artiste.

La pièce retrace ces neuf semaines incandescentes.

En condensé, bien sûr, mais dans un vrai souci de fidélité aux nombreux éléments connus, car écrite sous la vigilance experte de David HAZIOT. .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : Théâtre: « Guaguin Van Gogh »

German : Théâtre: « Guaguin Van Gogh »

Italiano :

Espanol : Théâtre: « Guaguin Van Gogh »

L’événement Théâtre: « Guaguin Van Gogh » Pau a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Pau