Théâtre Gudule ou les fleurs de lendemains Salle Culturelle Breuil-Magné
Théâtre Gudule ou les fleurs de lendemains Salle Culturelle Breuil-Magné samedi 24 janvier 2026.
Théâtre Gudule ou les fleurs de lendemains
Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Pièce de théâtre par la compagnie Les Tintamarres de Tonnay-Charente.
.
Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 40 67 communication@breuilmagne17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Theatre: Gudule or the Flowers of Tomorrow
Play by the theatre company Les Tintamarres from Tonnay-Charente.
L’événement Théâtre Gudule ou les fleurs de lendemains Breuil-Magné a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan