Théâtre Bibliothèque Multimédia Guéret

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Bal des voleurs de Jean Anouilh, par la troupe de la Glabhouille .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

