Théâtre > Guesney Saint-Lô

Théâtre > Guesney

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 7 mars prochain pour le spectacle GUESNEY !

Vous aimez Odezenne, Bashung ou Daho ? Vous allez sûrement aimer Guesney !

Une chanson française piquée par des salves synthétiques et électrisantes résonne depuis quelque temps dans les rues de Saint-Lô. Originaire d’ici ! Alexandre Guesney baigne dans la musique depuis les années collège. Après une première partie de Zaho de Sagazan en 2023 au festival Les Rendez-vous soniques et la sortie d’un EP 4 titres en 2024, le musicien de 26 ans franchit un nouveau palier. Sélectionné pour le festival Beauregard d’Hérouville-Saint-Clair en juillet 2025, il présentera, avec ses acolytes Guillaume Quinette à la basse et Samuel Perier à la guitare, un set adapté au Théâtre Roger Ferdinand et à ses fauteuils rouges.

Dès 8 ans 19h Durée 2h ( + entracte). .

