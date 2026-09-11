Théâtre – Gust rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Théâtre – Gust

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:20:00

Date(s) :

2026-12-04

Par Lothringer & Parnass Theater, dans le cadre du Festival Mir Redde Platt.

A partir de 12 ans.

Dans un vaste rucher, le très vieux Gust passe sa retraite auprès de ses abeilles. Il se remémore tout haut une vie de travail, pendant que Lies, sa seconde épouse, agonise. Réduite au mutisme, elle donne en creux le témoignage d’une vie passée à « bosser et à fermer sa gueule ».

Dans ce rucher vivent « deux abeilles », ouvrières indispensables à la bonne marche de la grande ruche économique et sociale.Tout public

10 .

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

By Lothringer & Parnass Theater, as part of the Mir Redde Platt Festival.

For ages 12 and up.

In a vast apiary, the very old Gust spends his retirement among his bees. He reminisces aloud about a life of work, while Lies, his second wife, is on her deathbed. Reduced to silence, she implicitly bears witness to a life spent “working and keeping her mouth shut.”

In this apiary live “two bees,” workers indispensable to the smooth functioning of the great economic and social hive.

L’événement Théâtre – Gust Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES