Théâtre Hamnet Amiens

Théâtre Hamnet Amiens vendredi 30 janvier 2026.

Théâtre Hamnet

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31

Fred Egginton, CaBaret GraBuge

> D’après le roman de Maggie O’Farrell (traduction Sarah Tardy, Éditions Belfond)

> Résidence de recherche lun. 26 au ven. 30 janv. à La MTA

En 1596, meurt Hamnet, l’un des deux jumeaux de Shakespeare, alors âgé de 11 ans. De cette disparition, en fouillant, se documentant et comblant les lacunes, Maggie O’Farrell a écrit un roman, paru en 2021. Pour le CaBaret GraBuge, compagnie amiénoise résolument axée sur l’énergie et le collectif, adapter Hamnet au théâtre, c’est faire le pari d’explorer les méandres de ce texte fleuve, entre choralité, musique, plaisir de l’impulsion collective et recherche du geste juste et non d’une quelconque véracité historique. L’occasion de présenter pour la première fois en public les résultats de cette recherche.

Hamnet raconte l’histoire d’une famille construite autour d’un père, William, qui brille par son succès à Londres et par son absence à Stratford, et d’une mère, Agnes (Anne Hathaway), mi-gardienne du foyer, mi-sorcière, restée dans l’ombre du génie. L’histoire de deux enfants débrouillards et fragiles à la fois, mais aussi d’oncles, de tantes et de grands-parents une cellule familiale source de bonheurs et de violences.

Hamnet, jeune garçon disparu prématurément dans une absence totale d’explication, porte à une lettre près le prénom d’un des héros les plus emblématiques de son père, Shakespeare. Mais quel peut bien être le lien entre ce petit garçon et Hamlet, personnage tourmenté, persuadé que sa mère et son oncle sont coupables du meurtre de son père, et prêt à toutes les vengeances jusqu’à la destruction et la folie ? Cette adaptation d’Hamnet nous rappelle que derrière les grandes œuvres se cache des douleurs personnelles, des fils invisibles. Le théâtre, en résonance avec cette idée, devient un miroir tendu à nos propres absences, à nos propres histoires.

Lors de ce temps de résidence à La MTA, le CaBaret GraBuge explorera particulièrement la thématique de la pestilence , la mort noire, autre héroïne du roman. Pour cela, il proposera une plongée dans cette obscurité qui rend les silences plus éloquents, où les gestes racontent ce que les mots taisent, où la perte devient palpable et la vie d’autant plus dense.

• Ven. 30 janv. à 20h

• Sam. 31 janv. à 18h

> Durée estimée 1h | Tarif unique 6€

> À La MTA 8, rue des Majots, Amiens

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Fred Egginton, CaBaret GraBuge

> Based on the novel by Maggie O’Farrell (translation by Sarah Tardy, Éditions Belfond)

> Research residency Mon. 26 to Fri. 30 Jan. at La MTA

In 1596, Hamnet, one of Shakespeare’s twins, died at the age of 11. From this disappearance, by digging, documenting and filling in the gaps, Maggie O’Farrell wrote a novel, published in 2021. For CaBaret GraBuge, a company based in Amiens and resolutely focused on energy and the collective, adapting Hamnet for the stage means taking up the challenge of exploring the meanders of this lengthy text, between chorality, music, the pleasure of the collective impulse and the search for the right gesture rather than any kind of historical veracity. An opportunity to present the results of this research in public for the first time.

Hamnet tells the story of a family built around a father, William, who shines by his success in London and by his absence in Stratford, and a mother, Agnes (Anne Hathaway), half housekeeper, half witch, who remains in the genius’s shadow. The story of two children, both resourceful and fragile, but also of uncles, aunts and grandparents: a family unit that is a source of both happiness and violence.

Hamnet, a young boy who disappeared prematurely without explanation, is named after one of his father’s most emblematic heroes, Shakespeare. But what could be the link between this little boy and Hamlet, a tormented character convinced that his mother and uncle are guilty of his father’s murder, and ready for any form of vengeance, even to the point of destruction and madness? This adaptation of Hamnet reminds us that behind great works lie personal sorrows, invisible threads. The theater, resonating with this idea, becomes a mirror held up to our own absences, our own stories.

During this residency at La MTA, CaBaret GraBuge will explore the theme of « pestilence », the black death, another heroine of the novel. To this end, it will offer a plunge into the darkness that makes silences more eloquent, where gestures tell what words fail to say, where loss becomes palpable and life all the more dense.

? Fri. Jan. 30 at 8pm

? Sat. Jan. 31 at 6pm

> Estimated running time: 1 hour Single ticket price 6?

> At La MTA 8, rue des Majots, Amiens

German :

Fred Egginton, CaBaret GraBuge

> Nach dem Roman von Maggie O’Farrell (Übersetzung Sarah Tardy, Éditions Belfond)

> Forschungsresidenz Mo. 26. bis Fr. 30. Jan. in La MTA

Im Jahr 1596 starb Hamnet, einer von Shakespeares Zwillingen, im Alter von 11 Jahren. Maggie O’Farrell hat aus diesem Verschwinden einen Roman gemacht, der 2021 erschienen ist, indem sie nachforschte, recherchierte und die Lücken füllte. Für CaBaret GraBuge, ein Ensemble aus Amiens, das sich entschieden auf die Energie und das Kollektiv konzentriert, bedeutet die Adaption von Hamnet für das Theater, dass man sich darauf einlässt, die Windungen dieses Textes zu erforschen, zwischen Choralität, Musik, Freude am kollektiven Impuls und der Suche nach der richtigen Geste und nicht nach irgendeiner historischen Wahrhaftigkeit. Die Gelegenheit, die Ergebnisse dieser Forschung zum ersten Mal öffentlich zu präsentieren.

Hamnet erzählt die Geschichte einer Familie, die um einen Vater, William, der durch seinen Erfolg in London und seine Abwesenheit in Stratford glänzt, und eine Mutter, Agnes (Anne Hathaway), aufgebaut ist, die halb Haushälterin, halb Hexe ist und im Schatten des Genies geblieben ist. Die Geschichte zweier findiger und zugleich zerbrechlicher Kinder, aber auch von Onkeln, Tanten und Großeltern: eine Familienzelle, die Quelle des Glücks und der Gewalt ist.

Hamnet, ein Junge, der frühzeitig in völliger Unerklärlichkeit verschwand, trägt bis auf einen Buchstaben den Vornamen eines der emblematischsten Helden seines Vaters, Shakespeare. Doch welche Verbindung besteht zwischen diesem kleinen Jungen und Hamlet, einem gequälten Charakter, der davon überzeugt ist, dass seine Mutter und sein Onkel am Mord seines Vaters schuldig sind, und der zu jeder Art von Rache bereit ist, bis hin zu Zerstörung und Wahnsinn? Diese Adaption von Hamnet erinnert uns daran, dass sich hinter den großen Werken persönliche Schmerzen und unsichtbare Fäden verbergen. Das Theater, das mit dieser Idee in Resonanz steht, wird zu einem Spiegel, der unseren eigenen Abwesenheiten, unseren eigenen Geschichten vorgehalten wird.

Während seines Aufenthalts in der MTA wird das CaBaret GraBuge insbesondere die Thematik der « Pestilenz », des schwarzen Todes, der eine weitere Heldin des Romans ist, erforschen. Dazu wird es in die Dunkelheit eintauchen, die das Schweigen beredter macht, wo Gesten erzählen, was Worte verschweigen, wo der Verlust greifbar und das Leben umso dichter wird.

? Fr. 30. Jan. um 20 Uhr

? Sam. 31 Jan. um 18h

> Geschätzte Dauer: 1 Stunde | Einheitspreis 6?

> In La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Italiano :

Fred Egginton, CaBaret GraBuge

> Tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell (traduzione di Sarah Tardy, Éditions Belfond)

> Residenza di ricerca dal lun. 26 al ven. 30 gen. presso La MTA

Nel 1596 Hamnet, uno dei due gemelli di Shakespeare, morì all’età di 11 anni. Maggie O’Farrell ha scritto un romanzo su questa scomparsa, che sarà pubblicato nel 2021. Per CaBaret GraBuge, una compagnia di Amiens decisamente orientata all’energia e al collettivo, adattare Hamnet per il palcoscenico significa raccogliere la sfida di esplorare le torsioni di questo lungo testo, tra coralità, musica, piacere dell’impulso collettivo e ricerca del gesto giusto piuttosto che di qualsiasi tipo di veridicità storica. I risultati di questa ricerca saranno presentati al pubblico per la prima volta.

Hamnet racconta la storia di una famiglia costruita attorno a un padre, William, che brilla per il suo successo a Londra e per la sua assenza a Stratford, e a una madre, Agnes (Anne Hathaway), metà governante e metà strega, che rimane nell’ombra del genio. La storia di due bambini intraprendenti e fragili al tempo stesso, ma anche di zii, zie e nonni: un nucleo familiare che è fonte di felicità e di violenza.

Hamnet, un ragazzino scomparso prematuramente senza alcuna spiegazione, porta il nome di uno degli eroi più rappresentativi del padre, Shakespeare. Ma quale potrebbe essere il legame tra questo bambino e Amleto, un personaggio tormentato, convinto che la madre e lo zio siano colpevoli dell’omicidio del padre e pronto a vendicarsi in ogni modo, fino alla distruzione e alla follia? Questo adattamento di Hamnet ci ricorda che dietro le grandi opere si nascondono dolori personali, fili invisibili. Il teatro, risuonando con quest’idea, diventa uno specchio che si regge sulle nostre assenze, sulle nostre storie.

Durante questa residenza alla MTA, CaBaret GraBuge esplorerà il tema della « pestilenza », la morte nera, un’altra delle eroine del romanzo. Per farlo, si immergerà nell’oscurità che rende i silenzi più eloquenti, dove i gesti raccontano ciò che le parole non riescono a dire, dove la perdita diventa palpabile e la vita ancora più densa.

? Venerdì 30 gennaio, ore 20.00

? Sabato 31 gennaio alle 18:00

> Durata prevista: 1 ora Prezzo del biglietto singolo 6?

> Presso La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Espanol :

Fred Egginton, CaBaret GraBuge

> Basada en la novela de Maggie O’Farrell (traducción de Sarah Tardy, Éditions Belfond)

> Residencia de investigación del lun. 26 al vie. 30 ene. en La MTA

En 1596, Hamnet, uno de los gemelos de Shakespeare, murió a la edad de 11 años. Maggie O’Farrell ha escrito una novela sobre esta desaparición, que se publicará en 2021. Para CaBaret GraBuge, compañía de Amiens decididamente centrada en la energía y lo colectivo, adaptar Hamnet a la escena significa asumir el reto de explorar los vericuetos de este largo texto, entre la coralidad, la música, el placer del impulso colectivo y la búsqueda del gesto justo más que cualquier tipo de veracidad histórica. Los resultados de esta investigación se presentarán por primera vez al público.

Hamnet cuenta la historia de una familia construida en torno a un padre, William, que brilla por su éxito en Londres y por su ausencia en Stratford, y una madre, Agnes (Anne Hathaway), mitad ama de llaves, mitad bruja, que permanece a la sombra del genio. La historia de dos niños a la vez ingeniosos y frágiles, pero también de tíos, tías y abuelos: una unidad familiar que es a la vez fuente de felicidad y de violencia.

Hamnet, un niño que desaparece prematuramente sin ninguna explicación, lleva el nombre de uno de los héroes más emblemáticos de su padre, Shakespeare. Pero, ¿cuál podría ser el vínculo entre este pequeño y Hamlet, un personaje atormentado que está convencido de que su madre y su tío son culpables del asesinato de su padre, y que está dispuesto a vengarse como sea, hasta la destrucción y la locura? Esta adaptación de Hamnet nos recuerda que detrás de las grandes obras se esconden penas personales, hilos invisibles. El teatro, resonando con esta idea, se convierte en un espejo que se alza ante nuestras propias ausencias, nuestras propias historias.

Durante esta residencia en La MTA, CaBaret GraBuge explorará el tema de la « pestilencia », la muerte negra, otra de las heroínas de la novela. Para ello, se sumergirá en la oscuridad que hace más elocuentes los silencios, donde los gestos dicen lo que las palabras no alcanzan a decir, donde la pérdida se hace palpable y la vida aún más densa.

? Viernes 30 de enero a las 20.00 horas

? Sábado 31 de enero a las 18.00 h

> Duración estimada: 1 hora Precio de la entrada única: 6?

> En La MTA 8, rue des Majots, Amiens

